Генсек НАТО Столтенберг допустил мирные переговоры между РФ и Украиной
Йенс Столтенберг утверждает, что делегации от Москвы и Киева могут возобновить переговорный процесс.
В понедельник генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью газете BBC, где заявил, что не исключает возможность мирных переговоров между Украиной и Россией. Вместе с тем Столтенберг выразил уверенность, что НАТО обязано создать приемлемые условия для участия Киева в переговорном процессе.
Также Столтенберг подчеркнул, что коллективному Западу не следует рассчитывать на быстрое завершение украинского военного кризиса, ввиду чего Североатлантический альянс будет помогать Киеву оружием и деньгами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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