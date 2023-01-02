Генсек НАТО Столтенберг допустил мирные переговоры между РФ и Украиной

Йенс Столтенберг утверждает, что делегации от Москвы и Киева могут возобновить переговорный процесс.

В понедельник генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью газете BBC, где заявил, что не исключает возможность мирных переговоров между Украиной и Россией. Вместе с тем Столтенберг выразил уверенность, что НАТО обязано создать приемлемые условия для участия Киева в переговорном процессе.

Также Столтенберг подчеркнул, что коллективному Западу не следует рассчитывать на быстрое завершение украинского военного кризиса, ввиду чего Североатлантический альянс будет помогать Киеву оружием и деньгами.