Сеул и Вашингтон проведут совместные учения с участием ядерных сил США
Сеул и Вашингтон обсуждают совместные учения с участием ядерных сил США для противодействия растущим угрозам со стороны обладающей ядерным оружием Северной Кореи, сообщил президент Южной Кореи Юн Сук Ёль.
В интервью газете Chosun Ilbo, опубликованном в понедельник, Юн Сок Ёль признает, что американского «ядерного зонтика и его расширенного сдерживания» уже недостаточно, чтобы успокоить южнокорейцев.
«Ядерное оружие принадлежит Соединенным Штатам, но подготовка, обмен информацией, учения и обучение должны осуществляться совместно Южной Кореей и Соединенными Штатами», — сказал президент, добавив, что Вашингтон воспринял эту идею «достаточно положительно».
Напомним, что Северная Корея в первый день нового года испытала несколько баллистических ракет малой дальности, которые по заявлению Ким Чен Ына способны нести тактическое ядерное оружие.
Опубликовано: Тарас Медведев
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