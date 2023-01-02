Gold Cost Bulletin: 4 человека погибли при столкновении вертолётов в Австралии
Издание Gold Cost Bulletin сообщило о смерти четырёх человек в результате столкновения вертолётов в Австралии.
Информационное агентство Gold Cost Bulletin сообщило, что 2 января в австралийском городе Голд-Кост произошло столкновение двух вертолётов в небе, жертвами которого стали четыре человека.
По данным газеты, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, которые обнаружили ранеными 13 человек. Известно, что часть из них оказалась экстренно госпитализирована, в то время как некоторые пострадавшие добровольно отказались от поездки в больницу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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