Gold Cost Bulletin: 4 человека погибли при столкновении вертолётов в Австралии

Издание Gold Cost Bulletin сообщило о смерти четырёх человек в результате столкновения вертолётов в Австралии.

Информационное агентство Gold Cost Bulletin сообщило, что 2 января в австралийском городе Голд-Кост произошло столкновение двух вертолётов в небе, жертвами которого стали четыре человека.

По данным газеты, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, которые обнаружили ранеными 13 человек. Известно, что часть из них оказалась экстренно госпитализирована, в то время как некоторые пострадавшие добровольно отказались от поездки в больницу.