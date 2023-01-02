Данилов: мобилизация в Украине не прекращалась с 24 февраля

Глава СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что мобилизационные процессы в стране идут перманентно с начала боевых действий.

Днём понедельника лидер Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что начиная с 24 февраля процесс военной мобилизации гражданского населения идёт непрерывно. По данным Данилова, мобилизационные процессы в Украине проходят в соответствии с намеченным графиком.

Также Алексей Данилов отметил, что мобилизация в стране будет продолжаться до тех пор, пока украинские Вооружённые силы нуждаются в новых кадрах.