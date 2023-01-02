Данилов: мобилизация в Украине не прекращалась с 24 февраля
Глава СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что мобилизационные процессы в стране идут перманентно с начала боевых действий.
Днём понедельника лидер Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что начиная с 24 февраля процесс военной мобилизации гражданского населения идёт непрерывно. По данным Данилова, мобилизационные процессы в Украине проходят в соответствии с намеченным графиком.
Также Алексей Данилов отметил, что мобилизация в стране будет продолжаться до тех пор, пока украинские Вооружённые силы нуждаются в новых кадрах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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