Глава СНБО Данилов признал продолжение мобилизации в Украине

Возглавляющий СНБО Алексей Данилов признался, что мобилизационные процессы в украинском государстве не прекращались.

2 января председатель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пообщался с представителями местной прессы, где публично признал, что с начала российской спецоперации 24 февраля мобилизация украинцев не прекращалась, и к текущему моменту Генштаб ВСУ не намерен её завершать.

Данилов отметил, что мобилизационные действия в стране будут вестись безостановочно до тех пор, пока Украина не одержит военную победу над Россией.