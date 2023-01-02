Глава СНБО Данилов признал продолжение мобилизации в Украине
Возглавляющий СНБО Алексей Данилов признался, что мобилизационные процессы в украинском государстве не прекращались.
2 января председатель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пообщался с представителями местной прессы, где публично признал, что с начала российской спецоперации 24 февраля мобилизация украинцев не прекращалась, и к текущему моменту Генштаб ВСУ не намерен её завершать.
Данилов отметил, что мобилизационные действия в стране будут вестись безостановочно до тех пор, пока Украина не одержит военную победу над Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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