Газета The American Conservative утверждает, что лидеры западных стран продолжают бездоказательно обвинять Москву в любых инцидентах.

Журналист издания The American Conservative Тэд Снайдер уведомляет, что западные политики никогда не упустят возможности выступить с обвинениями в адрес российского правительства по поводу любых происшествий, даже не имея доказательств своим словам.

В качестве примеров Снайдер напомнил, что ранее коллективный Запад активно обвинял Москву в подрыве российских газопроводов "Северный поток", однако расследование, проведённое шведскими спецслужбами, не обнаружило фактов, которые могли бы это подтвердить.

Также Тэд Снайдер вспомнил о ситуации с падением украинской ракеты в Польше, сразу после чего западная пресса стала массово обвинять ВС РФ в происшествии, после чего выяснилось, что снаряд принадлежал ПВО Украины.