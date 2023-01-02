TAC: Запад не упускают возможность обвинить Россию в любой проблеме
Газета The American Conservative утверждает, что лидеры западных стран продолжают бездоказательно обвинять Москву в любых инцидентах.
Журналист издания The American Conservative Тэд Снайдер уведомляет, что западные политики никогда не упустят возможности выступить с обвинениями в адрес российского правительства по поводу любых происшествий, даже не имея доказательств своим словам.
В качестве примеров Снайдер напомнил, что ранее коллективный Запад активно обвинял Москву в подрыве российских газопроводов "Северный поток", однако расследование, проведённое шведскими спецслужбами, не обнаружило фактов, которые могли бы это подтвердить.
Также Тэд Снайдер вспомнил о ситуации с падением украинской ракеты в Польше, сразу после чего западная пресса стала массово обвинять ВС РФ в происшествии, после чего выяснилось, что снаряд принадлежал ПВО Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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