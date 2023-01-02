Профсоюз пожарных ФРГ требует установить камеры в машинах экстренных служб
Профсоюз немецких пожарных требует оснастить машины экстренных служб так называемыми видеорегистраторами.
После нападений на службы экстренной помощи и полицию в Берлине в новогоднюю ночь профсоюз требует установить видеокамеры в машинах
Установка камер поможет пожарным документировать подобные нападения и другие происшествия, заявила в понедельник государственная ассоциация Берлин-Бранденбург.
Профсоюз также упомянул о персональных видеорегистраторах, которые в настоящее время проходят испытания.
Согласно более ранней информации Сената внутренних дел Берлина, пожарная команда и полиция столицы оснащены 300 такими камерами. Опасные ситуации необходимо снимать на видеокамеры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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