Профсоюз пожарных ФРГ требует установить камеры в машинах экстренных служб

Профсоюз немецких пожарных требует оснастить машины экстренных служб так называемыми видеорегистраторами.

После нападений на службы экстренной помощи и полицию в Берлине в новогоднюю ночь профсоюз требует установить видеокамеры в машинах

Установка камер поможет пожарным документировать подобные нападения и другие происшествия, заявила в понедельник государственная ассоциация Берлин-Бранденбург.

Профсоюз также упомянул о персональных видеорегистраторах, которые в настоящее время проходят испытания.

Согласно более ранней информации Сената внутренних дел Берлина, пожарная команда и полиция столицы оснащены 300 такими камерами. Опасные ситуации необходимо снимать на видеокамеры.