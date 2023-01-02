МИД России: власти Косово взяли курс на эскалацию конфликта

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко утверждает, что правительство самопровозглашённой республики Косово намереваются активизировать конфликт в регионе.

2 января замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что правительство Косово попросило об увеличении численности военного контингента НАТО в регионе, намереваясь таким образом укрепить обороноспособность Западных Балкан. По мнению Грушко, подобные позиции демонстрируют желание косовских властей активизировать эскалацию конфликта с Сербией.

Характерно, что накануне президент Сербии Александр Вучич попросил сербское население Метохии и Косово разобрать все баррикады в регионе для недопущения кровопролития.