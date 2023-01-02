МИД России: власти Косово взяли курс на эскалацию конфликта
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко утверждает, что правительство самопровозглашённой республики Косово намереваются активизировать конфликт в регионе.
2 января замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что правительство Косово попросило об увеличении численности военного контингента НАТО в регионе, намереваясь таким образом укрепить обороноспособность Западных Балкан. По мнению Грушко, подобные позиции демонстрируют желание косовских властей активизировать эскалацию конфликта с Сербией.
Характерно, что накануне президент Сербии Александр Вучич попросил сербское население Метохии и Косово разобрать все баррикады в регионе для недопущения кровопролития.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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