В Кашмире начались протесты после нападения террористов
В некоторых частях Кашмира, находящегося под управлением Индии, наблюдается напряженность после того, как в результате двух отдельных нападений в одном и том же районе за сутки были убиты пять мирных жителей.
В результате обстрела боевиками трех домов в районе Раджури в воскресенье вечером четыре человека погибли и девять получили ранения.
В понедельник в результате взрыва возле тех же домов погиб ребенок и пострадали четыре человека.
Высокопоставленные сотрудники полиции начали расследование инцидентов.
Воскресное нападение вызвало протесты и забастовки в Раджури, поскольку люди обвинили местную администрацию в нарушении безопасности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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