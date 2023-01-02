В Кашмире начались протесты после нападения террористов

В некоторых частях Кашмира, находящегося под управлением Индии, наблюдается напряженность после того, как в результате двух отдельных нападений в одном и том же районе за сутки были убиты пять мирных жителей.

В результате обстрела боевиками трех домов в районе Раджури в воскресенье вечером четыре человека погибли и девять получили ранения.

В понедельник в результате взрыва возле тех же домов погиб ребенок и пострадали четыре человека.

Высокопоставленные сотрудники полиции начали расследование инцидентов.

Воскресное нападение вызвало протесты и забастовки в Раджури, поскольку люди обвинили местную администрацию в нарушении безопасности.