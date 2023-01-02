Юн Сок Ёль: США и Южная Корея хотят провести ядерные учения

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль утверждает, что Сеул и Вашингтон могут провести совместные ядерные учения в ответ на агрессию КНДР.

Днём понедельника Юн Сок Ёль публично заявил, что правительства Южной Кореи и Соединённых Штатов обсуждают возможность проведения совместных учений по использованию ядерного оружия в качестве сдерживающего фактора сильно участившихся северокорейских провокаций в регионе.

Накануне пять беспилотников КНДР вошли в воздушное пространство Южной Кореи, один из которых смог долететь до окрестностей Сеула, беспрепятственно вернувшись на родину.