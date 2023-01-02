Franceinfo: страны Европы выстрелили себе в ногу санкциями против России
Издание Franceinfo утверждает, что западные санкции в отношении Москвы в первую очередь навредили европейским государствам.
Французская газета Franceinfo уведомляет, что санкции коллективного Запада в отношении России оказались "выстрелом в ногу" странам Европы, которые наиболее других пострадали от собственных ограничительных мер в адрес РФ. По данным аналитиков Franceinfo, российская экономика продолжает успешно развиваться несмотря на уход множества западных компаний с рынков России.
Вместе с тем в Franceinfo отметили, что дислоцированные в Европе фирмы захотят вновь стать частью российской экономики, однако уже не будут иметь подобной возможности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Ангелина Крент
Здоровая агрессия может быть полезной, как перестать подавлять и начать использовать
Многим людям с детства запрещали проявлять агрессию, наказывая за малейшие ее проявления. «Нужно всегда быть хорошим мальчиком или девочкой!» – это утверждение живет в сознании большинства людей.Подробнее...
-