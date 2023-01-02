Franceinfo: страны Европы выстрелили себе в ногу санкциями против России

APS
2023-01-02 10:53

Издание Franceinfo утверждает, что западные санкции в отношении Москвы в первую очередь навредили европейским государствам.

Французская газета Franceinfo уведомляет, что санкции коллективного Запада в отношении России оказались "выстрелом в ногу" странам Европы, которые наиболее других пострадали от собственных ограничительных мер в адрес РФ. По данным аналитиков Franceinfo, российская экономика продолжает успешно развиваться несмотря на уход множества западных компаний с рынков России.

Вместе с тем в Franceinfo отметили, что дислоцированные в Европе фирмы захотят вновь стать частью российской экономики, однако уже не будут иметь подобной возможности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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