Издание Franceinfo утверждает, что западные санкции в отношении Москвы в первую очередь навредили европейским государствам.

Французская газета Franceinfo уведомляет, что санкции коллективного Запада в отношении России оказались "выстрелом в ногу" странам Европы, которые наиболее других пострадали от собственных ограничительных мер в адрес РФ. По данным аналитиков Franceinfo, российская экономика продолжает успешно развиваться несмотря на уход множества западных компаний с рынков России.

Вместе с тем в Franceinfo отметили, что дислоцированные в Европе фирмы захотят вновь стать частью российской экономики, однако уже не будут иметь подобной возможности.