Гигант из Ганы признан самым высоким человеком в мире
Местная больница на севере Ганы сообщила 29-летнему Сулемане Абдул Самеду во время одного из его недавних осмотров, что он достиг роста 2,89 метра.
Это сделало бы его самым высоким человеком в мире, но была одна загвоздка — сельская клиника не могла быть уверена в его росте, потому что у нее не было нужных инструментов для измерения.
Несколько лет назад у молодого человека диагностировали гигантизм, он посещал ежемесячные встречи, чтобы справиться с осложнениями в социальной жизни гиганта, когда его попросили встать прямо напротив измерительной линейки.
Шокированная медсестра сказала ему: «Ты вырос выше линейки».
Более известный всем под своим прозвищем Авуче, он продолжал расти и шокировать медиков и односельчан.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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