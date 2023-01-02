Гигант из Ганы признан самым высоким человеком в мире

Местная больница на севере Ганы сообщила 29-летнему Сулемане Абдул Самеду во время одного из его недавних осмотров, что он достиг роста 2,89 метра.

Это сделало бы его самым высоким человеком в мире, но была одна загвоздка — сельская клиника не могла быть уверена в его росте, потому что у нее не было нужных инструментов для измерения.

Несколько лет назад у молодого человека диагностировали гигантизм, он посещал ежемесячные встречи, чтобы справиться с осложнениями в социальной жизни гиганта, когда его попросили встать прямо напротив измерительной линейки.

Шокированная медсестра сказала ему: «Ты вырос выше линейки».

Более известный всем под своим прозвищем Авуче, он продолжал расти и шокировать медиков и односельчан.