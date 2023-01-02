Британский проект по наблюдению за акулами набирает волонтеров

Набираются добровольцы для идентификации акул и скатов, снятых подводными камерами у побережья Уэльса.

Данные из более чем 90 часов отснятого материала должны быть расшифрованы, чтобы помочь составить картину разнообразия видов.

Волонтер Мэтт Томсон рассказал ВВС, что он уже «попался на крючок» и надеется увидеть «действительно редкую» акулу-ангела во время работы над проектом.

Sharks Inspiring Action and Research with Communities (SIARC) — это результат сотрудничества между Natural Resources Wales и Лондонским зоологическим обществом, а также сообществами Гвинеда.

Ранее отснятый материал был доступен только исследователям, теперь он доступен всем через веб-сайт Instant Wild.