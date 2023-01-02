Британский проект по наблюдению за акулами набирает волонтеров
Набираются добровольцы для идентификации акул и скатов, снятых подводными камерами у побережья Уэльса.
Данные из более чем 90 часов отснятого материала должны быть расшифрованы, чтобы помочь составить картину разнообразия видов.
Волонтер Мэтт Томсон рассказал ВВС, что он уже «попался на крючок» и надеется увидеть «действительно редкую» акулу-ангела во время работы над проектом.
Sharks Inspiring Action and Research with Communities (SIARC) — это результат сотрудничества между Natural Resources Wales и Лондонским зоологическим обществом, а также сообществами Гвинеда.
Ранее отснятый материал был доступен только исследователям, теперь он доступен всем через веб-сайт Instant Wild.
Опубликовано: Тарас Медведев
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