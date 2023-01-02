Франция бьет тревогу с ростом нелегальной миграции на Майотте

В очередной раз отправившись на Майотту, министр внутренних дел Жеральд Дарманен подтвердил свое желание усилить средства борьбы с нелегальной иммиграцией.

Из-за безработицы и низкого уровня жизни на французскую Майотту массово бегут жители соседних Коморских островов.

«Мы должны запереть нашу границу, которая остается широко открытой», — заявил депутат Эстель Юсуффа порталу France Info: «Наконец, нам абсолютно необходимо изменить тон и диалог с Коморскими островами, чтобы они были наказаны за миграционное давление, которое они оказывают на Майотте»

Ранее сообщалось, что Франция согласилась с Великобританией обеспечить порядок на западной границе, откуда совершают заплывы через Ла-Манш на Туманный Альбион многочисленные беженцы.