Кулеба: объект критической инфраструктуры Киева получил повреждения

Глава киевской администрации Алексей Кулеба утверждает, что минувшей ночью был повреждён один из критически важных объектов столицы Украины.

2 января глава областной военной администрации Киевской области Алексей Кулеба публично заявил, что в ночь на понедельник войска России совершили новый ракетный удар по украинской столице, существенно повредив один из объектов критической инфраструктуры, который располагался в городе.

По данным киевского мэра Виталия Кличко, повреждение энергетического объекта в столице Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии.