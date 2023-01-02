Кулеба: объект критической инфраструктуры Киева получил повреждения
Глава киевской администрации Алексей Кулеба утверждает, что минувшей ночью был повреждён один из критически важных объектов столицы Украины.
2 января глава областной военной администрации Киевской области Алексей Кулеба публично заявил, что в ночь на понедельник войска России совершили новый ракетный удар по украинской столице, существенно повредив один из объектов критической инфраструктуры, который располагался в городе.
По данным киевского мэра Виталия Кличко, повреждение энергетического объекта в столице Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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