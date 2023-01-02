В Гондурасе зарегистрирован самый низкий уровень убийств за 16 лет
2023-01-02 11:16
Уровень убийств в Гондурасе, одной из самых жестоких стран мира, достиг 35,79 на 100 000 жителей, что является самым низким показателем за 16 лет, сообщили власти в воскресенье (1 января).
«С 2006 года в стране никогда не регистрировалось такое низкое количество убийств», — говорится в пресс-релизе Секретариата безопасности.
Власти объясняют нормализацию «реализацией новых стратегий с точки зрения безопасности».
Тем не менее, количество убийств остается почти в четыре раза выше, чем в среднем по миру.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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