Израильские силовики убили двух палестинцев в ходе зачистки в сектор Дженин

Израильские силы в понедельник (2 января) убили двух палестинцев в рамках операции на Западном берегу, заявили официальные лица.

Палестинцы Мохаммед Самер Хошие, 22 года, и Фуад Мохаммед Абед, 25 лет, были убиты израильской артиллерией во время армейского рейда в районе Дженина, который в последние месяцы стал очагом напряженности на оккупированном Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Израильская армия указала в коротком сообщении для прессы, что она провела операцию в деревне Кфар-Дан, расположенной в секторе Дженин, «с целью сноса домов, нападавших», участвовавших в обстреле КПП в Джаламе.

Рейд израильских силовиков по уничтожению резиденции палестинцев, обвиняемых в причастности к смертельному нападению на израильского командира продлится в течение недели.