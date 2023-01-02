Акар: Греция пытается доказать проблему нахождения Турции в НАТО

Турецкий министр обороны Хулуси Акар утверждает, что администрация Афин пытается доказать, что противоречия между Грецией и Анкарой является проблемой турецкого правительства с составе Североатлантического альянса.

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар утверждает, что правительство Греции целенаправленно пытается выставить конфронтацию между Афинами и Анкарой как проблематику нахождения турецкого государства в составе военного блока НАТО.

По мнению Акара, греческие власти хотят выдать спор Греции с Турцией как конфронтацию последней с Соединёнными Штатами и Европейским Союзом.

При этом Хулуси Акар выразил уверенность, что правительства западных государств давно поняли, что подобная риторика Греции является лишь уловкой с целью навредить Турции.