Аномальная погода в Москве побила температурный рекорд 2007 года

Представитель Гидрометцентра "Фобос" Михаил Леус утверждает, что рекорд по плюсовой температуре в Москве уже побит в текущем январе.

Метеоролог Михаил Леус уведомляет, что в ночь на 2 января в Москве была зафиксирована температура воздуха в 6,2 градуса по Цельсию, что является аномалией и абсолютным рекордом, превышающим температурные максимумы в российской столице на начало 2007 года. По данным Леуса, в 2007 году 2 января в Москве была зарегистрирована температура воздуха в 3,6 градуса, что считалось аномальным.

Также Михаил Леус подчеркнул, что в текущий понедельник лишь к трём часам ночь температура в Москве опустилась ниже рекордных показателей.