Рост цен на бумагу и электроэнергию привел к значительному подорожанию книг в Европе

Нехватка бумаги и энергозатраты стали условиями, которые привели к подорожанию книг в 2022 году и с этой тенденцией придется бороться в наступившем году.

Многие издательства в этой связи вынуждены повышать цены.

«Ввиду долгосрочного удовольствия, которое вы покупаете вместе с ней, книга по-прежнему является очень недорогой инвестицией», — рассказал генеральный директор Немецкой ассоциации книготорговцев Петер Краус фон Клефф.

На фоне кризиса по всем каналам продаж наблюдается спад на 4,6% за первые одиннадцать месяцев по сравнению с допандемическим 2019 годом.

Средняя цена книги значительно увеличилась, сообщила ассоциация Media Control.

«Среди сегментов по аудитории особенно выросла в цене детская и юношеская литература», - рассказали в организации. Чтение книг стало дороже на 17 процентов, а книжек с картинками — на 13 процентов.

В 2023 году по оценкам издателей затраты на производство книг вырастут на 20-30%.