Из-за проблем с электроснабжением в метро Киева появились очереди

В киевском метро начали образовываться масштабные очереди из-за проблем с энергетикой в украинской столице.

Днём 2 января журналисты информационного агентства "Обозреватель" сообщили, что перебои в работе напряжение киевских электросетей привели к скоплению стихийных очередей у турникетов в метрополитене Киева.

По данным Виталия Кличко, в городе также стартовали экстренные отключения электроэнергии.

Глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба утверждает, что минувшей ночью армия России нанесли удар по одному из критически важных объектов инфраструктуры украинской столицы, полностью выведя его из строя.