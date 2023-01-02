Мать Пеле так и не узнала о смерти звездного сына, хотя он будет похоронен рядом с ее домом

Печальная новость о смерти легенды футбола Пеле облетела весь мир, но об этом не знает мать футболиста, отметившая 20 ноября свое 100-летие, рассказала сестра Пеле Мария.

В интервью ESPN Мария Лусия ду Насименту (78) объяснила, что Селеста очень устала и измоталась за эти годы.

«Она не знает, мы говорили, но она не знает. Она в порядке, но она в своем собственном мире. Иногда я говорю: «Дико (прозвище Пеле в семье, прим. ред.) такой, но давай помолимся за него, а, мама?» Иногда она открывает глаза... Но она не в сознании», - рассказала сестра легенды.

Эти сведения тем более поразительны, что похоронная процессия Пеле на кладбище Memorial Necrópole Ecumênica, где он будет похоронен наедине с семьей, пройдет во вторник перед домом матери Пеле.