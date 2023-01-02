Немецкий ученый не ждет ускорения создания термоядерных АЭС после прорыва американских коллег

По словам руководителя термоядерного эксперимента Wendelstein 7-X в Грайфсвальде, недавний прорыв американских коллег не приведет к ускорению в разработке термоядерной электростанции.

Он продолжает считать реалистичным строительство электростанции во второй половине века, заявил Томас Клингер Немецкому агентству печати. «Если вы пойдете на полную катушку».



В середине декабря ажиотаж вызвали результаты исследований из США. По данным местного правительства, ученые впервые произвели больше энергии путем синтеза атомных ядер, чем было затрачено на синтез.

Технологические препятствия все еще остаются гигантскими. Это относится как к термоядерному синтезу с использованием лазеров, которым пользуются американские коллеги, так и к магнитному синтезу, над которым работают в Грайфсвальде.

«Я очень хорошо могу представить себе мир, в котором одна вещь похожа на другую». Насколько быстро вы сможете преодолеть технологические преграды, заранее сказать сложно», - рассказал ученый.

В ядерном синтезе, в отличие от реакторов обычных атомных электростанций, атомные ядра сливаются, а не расщепляются. Теоретически может быть получено очень большое количество энергии и гораздо менее опасное, чем при делении ядер, и климатически нейтральное.

Критики жалуются, что ядерный синтез слишком дорог, прогнозы возможного использования постоянно отодвигаются, да и технология перехода к такой энергии появится слишком поздно.