Германия подтвердила отказ поставлять танки Leopard на Украину

APS
2023-01-02 12:46

Эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Мюллер подтвердил отказ правительства Германии поставлять танки Leopard Украине.

«Нашей внешнеполитической линии, безусловно, останется отказ от необдуманных одиночных усилий», — сказал Мюллер в ARD «Morgenmagazin». 

Такое оружие можно было поставить только «по согласованию с нашими партнерами по НАТО».

Ранее правительство Польши потребовало поставок танков Leopard взамен на переданные Киеву советские танки Т-72.

Опубликовано: Тарас Медведев







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