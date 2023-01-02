Германия подтвердила отказ поставлять танки Leopard на Украину

Эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Мюллер подтвердил отказ правительства Германии поставлять танки Leopard Украине.

«Нашей внешнеполитической линии, безусловно, останется отказ от необдуманных одиночных усилий», — сказал Мюллер в ARD «Morgenmagazin».

Такое оружие можно было поставить только «по согласованию с нашими партнерами по НАТО».

Ранее правительство Польши потребовало поставок танков Leopard взамен на переданные Киеву советские танки Т-72.