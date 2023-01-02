Германия подтвердила отказ поставлять танки Leopard на Украину
2023-01-02 12:46
Эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Мюллер подтвердил отказ правительства Германии поставлять танки Leopard Украине.
«Нашей внешнеполитической линии, безусловно, останется отказ от необдуманных одиночных усилий», — сказал Мюллер в ARD «Morgenmagazin».
Такое оружие можно было поставить только «по согласованию с нашими партнерами по НАТО».
Ранее правительство Польши потребовало поставок танков Leopard взамен на переданные Киеву советские танки Т-72.
Опубликовано: Тарас Медведев