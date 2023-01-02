Столтенберг призвал членов НАТО производить больше вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного альянса увеличить производство вооружений в ближайшие месяцы.

Это необходимо для того, чтобы НАТО имело достаточно оружия для собственной обороны и могло оказывать военную помощь Украине.

По словам Столтенберга, начатая Россией война стоила «огромного количества» боеприпасов. Россия мобилизовала гораздо больше солдат. По словам Столтенберга, многие из них в настоящее время проходят обучение.

«Все это свидетельствует о том, что они готовы продолжать войну, а также, по возможности, попытаться перейти в новое наступление», - отметил глава НАТО.

По словам Столтенберга, способность Украины вести переговоры о прекращении войны зависит от силы, которую страна продемонстрирует на поле боя.