В Германии рождаемость упала на 6,3 процента

Число рождений в земле Северный Рейн-Вестфалия значительно сократилось, сообщило в понедельник в Дюссельдорфе государственное статистическое управление IT.NRW.

В прошлом году около 164 300 детей родились живыми, что на 6,3% меньше, чем в 2021 году.

Сравнительное значение с 2021 года было высоким, поскольку самое большое число рождений с 1999 года было зарегистрировано в этот период.

Оглядываясь на последние несколько лет, число рождений в период с 2016 по 2021 год было относительно высоким и составляло от 170 000 до 175 000.

До этого их было меньше: в 2015 году родилось около 160 тысяч детей, в 2014 году — около 155 тысяч, в 2013 году — около 146 тысяч.