Yonhup: войска КНДР имеют от 15 до 60 ядерных боеголовок

Издание Yonhup утверждает, что на балансе Северной Кореи могут находиться до 60 ядерных ракет.

Южнокорейская газета Yonhup уведомляет, что вооружённые силы КНДР обладали не менее 20 ядерными боеголовками в сентябре 2022 года, однако у специалистов страны достаточно урана и плутония для изготовления ещё около 45-50 ракет с ядерным боевым носителем.

Примечательно, что 2 января северокорейский национальный лидер Ким Чен Ын побывал на складе ракет, которые способны нести ядерный боевой заряд. Во время своего визита на склад дислокации ядерных ракет Ким Чен Ын взял с собой малолетнюю дочь, также поручив интенсифицировать производство ядерного оружия в стране.