Номер два после Кима отправлен в отставку в Северной Корее

Правительство Северной Кореи уволило Пак Чен Чона, второго по влиятельности военного чиновника после лидера страны Ким Чен Ына, сообщают государственные СМИ.

Пак, заместитель председателя Центрального военного совета правящей Рабочей партии и секретарь ЦК партии, был заменен Ри Ён Гилем на ежегодном собрании комитета на прошлой неделе, сообщило в воскресенье официальное информационное агентство ЦТАК.

Пхеньян регулярно меняет свое руководство, а партийные собрания в конце года часто используются для объявления кадровых перестановок и важных политических решений.