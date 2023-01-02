Экспорт Турции в 2022 году составил 254,32 млрд долларов

Турции вырос на 12,9% до 254,2 млрд долларов в прошлом году, что является самым высоким показателем за всю историю страны, заявил в понедельник президент Тайип Эрдоган.

Выступая на мероприятии, Эрдоган сказал, что экспорт в Европейский союз увеличился на 12% в 2022 году.

Президент Турции сообщил, что всего за прошлый год в стране было образован 10 000 экспортоориентированных компаний, которые совершили первые сделки.

Турция продолжает активно развивать торговые отношения с Россией в том числе и в области энергетики. Турция в 2023 году намерена построить свой газовый хаб.

