Никита Пресняков провел Новый год с женой на фоне слухов о разводе
2023-01-02 13:27
Исполнитель Никита Пресняков отметил Новый год в обществе своей супруги Алены Красновой в свете слухов о разводе знаменитостей.
Никита Пресняков отпраздновал Новый год в США, в Беверли-Хиллз, в компании своей жены-красавицы Алены Красновой.
Об этом стало известно благодаря тому, что супруга внука Пугачевой выложила в сеть фото около лифта перед тем, как отправиться на вечеринку.
Краснова одета в блестящее темное мини-платье. Пресняков - в строгом костюме.
Видео Алена подписала: "А у нас Новый год только начинается".
Опубликовано: Наталья Гончарова