Никита Пресняков провел Новый год с женой на фоне слухов о разводе

Исполнитель Никита Пресняков отметил Новый год в обществе своей супруги Алены Красновой в свете слухов о разводе знаменитостей.

Никита Пресняков отпраздновал Новый год в США, в Беверли-Хиллз, в компании своей жены-красавицы Алены Красновой.

Об этом стало известно благодаря тому, что супруга внука Пугачевой выложила в сеть фото около лифта перед тем, как отправиться на вечеринку.

Краснова одета в блестящее темное мини-платье. Пресняков - в строгом костюме.

Видео Алена подписала: "А у нас Новый год только начинается".