Military Watch: войска Украины не смогут использовать ЗРК Patriot до 2024 года

Издание Military Watch утверждает, что ещё около года украинские войска не смогут применять в бою американские ракетные комплексы Patriot.

Новостное агентство Military Watch уведомляет, что Соединённые Штаты смогут поставить Киеву зенитно-ракетный комплекс Patriot в первой половине 2023 года, однако обучение солдат ВСУ пользоваться подобной системой продлится не менее 53 недель, ввиду чего украинские войска смогут использовать "Пэтриот" не ранее 2024 года.

Также в Military Watch отметили, что для перемещения ЗРК Patriot необходимо не менее 90 человек, а стоимость одной ракеты для подобной установки эквивалентна 1 миллиону долларов.