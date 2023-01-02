ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, повредив автомобиль

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска произвели обстрел деревни Муром в Шебекинском округе.

2 января губернатор Белгорода Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение на личной странице в Telegram, где заявил, что украинские войска совершили артиллерийский обстрел посёлка Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области России. По данным Гладкова, в результате обстрела пострадавших не обнаружено.

Вместе с тем Вячеслав Гладков утверждает, что обстрел ВСУ привёл к повреждению одного частного автомобиля местного жителя и двух жилых домов.