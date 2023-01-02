В 2022 году объемы виноделия в Краснодарском крае увеличились на 17%

Винодельческая отрасль Краснодарского края прибавил 17 процентов в объемах производства в прошедшем году, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

С января по ноябрь было произведено 21,3 млн дал продукции, что выше на 17,1% чем в 2021 году, отметил чиновник.

«В 2022 году переработано 333,7 тыс. тонн винограда, или 48% всего выращенного в России», — уточнил Коробка.

Краснодарский край традиционно является флагманом в винодельческой отрасли в стране. С учетом необходимости импортозамещения объемы поставок продукции винных заводов региона на внутренний рынок будут расти.