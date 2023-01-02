Газманов нарвался на проукраинских провокаторов в Дубае
2023-01-02 13:49
Олег Газманов, выступая в Дубае, едва не вступил в драку из-за своих политических убеждений.
Олега Газманова чуть не избили из-за Украины.
Он уже попал под санкции ЕС и остался без имущества за границей.
А сейчас он угодил в неприятную историю во время пребывания в Дубае. Когда певец исполнял одну из своих известных композиций, около него очутились 2-а зрителя, настроенных на конфликт.
Мужчины кричали: "Скажи, что ты за Украину!", на что Газманов ответил без эмоций: "Ребят, дайте отдохнуть".
Видео можно посмотреть в Телеграм-канале "HeМалахов".https://t.me/nemalahov_slyvky/457
Опубликовано: Наталья Гончарова