Филатов: Украина должна отказаться от оливье для борьбы с наследием СССР

Днепропетровский мэр Борис Филатов предложил украинцам добровольно отказаться от ряда блюд советской кухни.

Возглавляющий мэрию Днепропетровска Борис Филатов утверждает, что на третий день празднования Нового года ему надоело есть такие салаты как оливье и сельдь под шубой. В связи с этим политик выступил с инициативой, согласно которой население Украины должно отказаться от употребления в пищу подобных салатов.

По мнению Бориса Филатова, таким образом украинцы окончательно откажутся от советского наследия, показав стремление Киева окончательно разорвать все связи с Москвой.