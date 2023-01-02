Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении

«Гиацинты-Б» ЮВО нанесли скорректированный удар по скоплению бронетехники ВСУ в Запорожской области в понедельник, 2 января.

Благодаря разведывательному дрону цель была обнаружена и координаты поступили на пункт управления огнем.

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — рассказал боец артиллерийского расчета.

Российский артиллеристы повели затем объективный контроль за пораженной целью с помощью камеры БПЛА.