Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении
2023-01-02 13:53
«Гиацинты-Б» ЮВО нанесли скорректированный удар по скоплению бронетехники ВСУ в Запорожской области в понедельник, 2 января.
Благодаря разведывательному дрону цель была обнаружена и координаты поступили на пункт управления огнем.
«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — рассказал боец артиллерийского расчета.
Российский артиллеристы повели затем объективный контроль за пораженной целью с помощью камеры БПЛА.
Опубликовано: Тарас Медведев