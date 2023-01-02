Миллер: Россия снизила экспорт газа в дальние страны на 45,5% в 2022 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что компания существенно снизила поставки газа в страны дальнего зарубежья.

Днём понедельника генеральный директор российской компании "Газпром" Алексей Миллер публично заявил, что в течение 2022 года поставки газа в страны дальнего зарубежья из России сократились на 45,5 процентов до 100,9 миллиардов кубометров.

Вместе с тем Миллер подчеркнул, что за минувший год Москва существенно нарастила поставки газа в Китай, выйдя за рамки своих обязательств, предусмотренных двухсторонними договорённостями. По данным Алексея Миллера, с 1 января нынешнего года Россия поставляет газ в КНР в беспрецедентных объёмах.