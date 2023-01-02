Неизвестный напал с ножом на священника в храме УПЦ в Виннице

Священнослужитель канонической УПЦ в украинской Виннице подвергся нападению со стороны неизвестного.

2 января пресс-служба канонической Украинской православной церкви сообщила, что в городе Винница произошло нападение на местного священника. По данным УПЦ, преступление произошло на территории церкви, в результате чего неизвестный сумел нанести ножевые ранения священнослужителю.

Отмечается, что к текущему моменту нападавший задержан полицейскими и прихожанами храма. Правоохранители Украины выясняют причины и обстоятельства инцидента.