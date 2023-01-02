Ученые назвали 5 привычек, от которых нужно отказаться после 60 лет
2023-01-02 14:04
Ученые считают одной из самых опасных привычек после 60 лет сидячий образ жизни. По их мнению, это не менее вредно, чем курение.
Следует отказаться от нездорового питания с низким содержанием белка. Снижение мозговой активности также приносит вред организму.
Увеличение веса, ожирение приводит к нежелательным последствиям в пожилом возрасте.
Для психического здоровья важно поддерживать контакты с семьей и друзьями, не оказываться в изоляции.
Опубликовано: Светлана Репина