Ученые назвали 5 привычек, от которых нужно отказаться после 60 лет

Ученые считают одной из самых опасных привычек после 60 лет сидячий образ жизни. По их мнению, это не менее вредно, чем курение.

Следует отказаться от нездорового питания с низким содержанием белка. Снижение мозговой активности также приносит вред организму.

Увеличение веса, ожирение приводит к нежелательным последствиям в пожилом возрасте.

Для психического здоровья важно поддерживать контакты с семьей и друзьями, не оказываться в изоляции.