Германия откажется от АЭС в апреле, несмотря на рост спроса на электроэнергию

Спикер Бундестага Бас подвергла критике призывы СвДП и оппозиции к увеличению времени работы атомных электростанций.

«Не будем себя обманывать: если бы мы сейчас купили новые твэлы, старые АЭС могли бы работать еще лет 20. Риски высоки, как показывают масштабные проблемы во Франции», — сказал Бас в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

«Мы определенно должны оставить вопрос с АЭС на последнем продлении до апреля 2023 года, положить конец этим дебатам и ускорить распространение возобновляемых источников энергии», - добавила политик.

Бас считает, что возврат к ядерной энергетике вновь замедлит планы по переходу на зеленую энергетику.



В конце декабря федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг поставил под сомнение поэтапный отказ от атомной энергетики, который был перенесен на середину апреля.

«Спрос на электроэнергию будет быстро расти по мере роста электромобильности», — заявил он газетам медиагруппы Funke. Когда дело доходит до производства электроэнергии, «не должно быть никаких табу, даже когда речь идет о сроке службы ядерной энергии». Эти заявления вызвали протесты зеленых.

Из-за энергетического кризиса отказ от атомной энергетики в Германии, фактически запланированный на конец года, был отложен на три с половиной месяца, до середины апреля. Решение было принято канцлером Олафом Шольцем после долгого спора между зелеными и СвДП.