Художник Мухаммед Рамадан рассказал, почему начал праздновать Новый год

Художник Мухаммед Рамадан рассказал, что сейчас он отмечает Новый год, а раньше наблюдал за теми, кто празднует.

По его словам, на улице, на которой он жил, был дворец, где устраивали большой новогодний праздник.

Он вместе с друзьями наблюдал за этими торжествами и представлял, что они тоже участвуют в празднике.

Сейчас он может позволить себе праздновать Новый год, а своим любимым блюдом называет креветки.