Пеле провожают сегодня в последний путь в Бразилии
2023-01-02 14:15
Со знаменитым бразильским футболистом Пеле прощаются в родном государстве. Гроб с телом легенды футбола поклонники встречают аплодисменатами.
29 декабря знаменитый футболист из Бразилии Пеле ушел из жизни. Сегодня спортсмена провожают в последний путь на родине.
Борьба с онкологией дала последствия, которые и убили звезду футбола. На фоне химиотерапии у него начались проблемы с сердцем, замучили отеки.
Прощание с легендой состоялось на площади Сантоса, а фанаты встречали гроб с телом футболиста салютами и аплодисментами.
Траурную церемонию посетил и глава Бразилии Лула де Силва.
Опубликовано: Наталья Гончарова