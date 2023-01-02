Пеле провожают сегодня в последний путь в Бразилии

Со знаменитым бразильским футболистом Пеле прощаются в родном государстве. Гроб с телом легенды футбола поклонники встречают аплодисменатами.

29 декабря знаменитый футболист из Бразилии Пеле ушел из жизни. Сегодня спортсмена провожают в последний путь на родине.

Борьба с онкологией дала последствия, которые и убили звезду футбола. На фоне химиотерапии у него начались проблемы с сердцем, замучили отеки.

Прощание с легендой состоялось на площади Сантоса, а фанаты встречали гроб с телом футболиста салютами и аплодисментами.

Траурную церемонию посетил и глава Бразилии Лула де Силва.