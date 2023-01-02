Священник УПЦ в Виннице попал в реанимацию после нападения с ножом

В Винницкой епархии сообщили о нападении на местного проитоиерея Антония Ковтонюка.

В понедельник Винницкая епархия Украинской православной церкви Московского патриархата опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что священника Антония Ковтонюка в Виннице неизвестный ранил ножом в храме. К текущему моменту Ковтонюк экстренно госпитализирован и доставлен в отделение реанимации.

Характерно, что нападавший был задержан местными полицейскими, которые прострелили ногу злоумышленнику в момент его задержания на территории церкви.