Священник УПЦ в Виннице попал в реанимацию после нападения с ножом

APS
2023-01-02 14:17

В Винницкой епархии сообщили о нападении на местного проитоиерея Антония Ковтонюка.

В понедельник Винницкая епархия Украинской православной церкви Московского патриархата опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что священника Антония Ковтонюка в Виннице неизвестный ранил ножом в храме. К текущему моменту Ковтонюк экстренно госпитализирован и доставлен в отделение реанимации.

Характерно, что нападавший был задержан местными полицейскими, которые прострелили ногу злоумышленнику в момент его задержания на территории церкви.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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