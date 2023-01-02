Священник УПЦ в Виннице попал в реанимацию после нападения с ножом
В Винницкой епархии сообщили о нападении на местного проитоиерея Антония Ковтонюка.
В понедельник Винницкая епархия Украинской православной церкви Московского патриархата опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что священника Антония Ковтонюка в Виннице неизвестный ранил ножом в храме. К текущему моменту Ковтонюк экстренно госпитализирован и доставлен в отделение реанимации.
Характерно, что нападавший был задержан местными полицейскими, которые прострелили ногу злоумышленнику в момент его задержания на территории церкви.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Алексей Гладкий
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