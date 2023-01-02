Марокко рассчитывает на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года

Марокко все еще рассчитывает на победу в конкурсе на проведение чемионата мира по футболу 2030 года.

И это при том, что в стране до сих пор нет ни одного стадиона, соответствующего требования мундиаля.

Тем временем в Алжире четыре новых стадиона такого уровня, а также несколько старых спортивных объектов, на которых можно проводить матчи.

Тем не менее, власти Марокко пытаются принимать меры для того, чтобы ликвидировать это неравенство между странами.