Поклонники Адель возмутились ценой билетов на ее шоу в 4 млн фунтов стерлингов
Поклонники Адель поделились своим возмущением по поводу невероятной стоимости VIP-билетов, которые продаются на ее шоу-резиденции в Лас-Вегасе.
Пакет включает 12 билетов на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе в ноябре следующего года и только два билета на концерт Адель в Caesars Palace.
Дорогой ценник может не стать сюрпризом для некоторых, поскольку стандартные билеты на первый Гран-при Лас-Вегаса изначально продавались за 2000 фунтов стерлингов.
Поклонники назвали дорогой пакет «отвратительным» в Твиттере, опубликовав свое возмущение ценами на билеты.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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