Fingrid: жители Финляндии снизили потребление электричества на 10% из-за кризиса

Агентство Fingrid рассказало о рекордном сокращении энергопотребления среди жителей Финляндии.

В понедельник пресс-служба энергетического концерна Fingrid сообщила, что в течение минувшего декабря жители Финляндии вынужденно сократили использование электроэнергии на десять процентов в целях экономии.

По данным аналитиков Fingrid, декабрьское сокращение расхода электричества финским населением является рекордным с августа, когда граждане этой страны также снизили нагрузку на энергосети.

Примечательно, что ранее в Финляндии был объявлен риск нехватки электроэнергии из-за неспособности Хельсинки оплачивать поставки энергоресурсов из России.