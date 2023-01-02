Fingrid: жители Финляндии снизили потребление электричества на 10% из-за кризиса
Агентство Fingrid рассказало о рекордном сокращении энергопотребления среди жителей Финляндии.
В понедельник пресс-служба энергетического концерна Fingrid сообщила, что в течение минувшего декабря жители Финляндии вынужденно сократили использование электроэнергии на десять процентов в целях экономии.
По данным аналитиков Fingrid, декабрьское сокращение расхода электричества финским населением является рекордным с августа, когда граждане этой страны также снизили нагрузку на энергосети.
Примечательно, что ранее в Финляндии был объявлен риск нехватки электроэнергии из-за неспособности Хельсинки оплачивать поставки энергоресурсов из России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Алексей Гладкий
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