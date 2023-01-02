Экс-супруг Бородиной Омаров сообщил о беременности новой возлюбленной

APS
2023-01-02 14:34

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров сообщил, что его новая девушка Валерия ждет ребенка.

Экс-супруг ведущей ТВ Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров спровоцировал слухи о беременности своей новой девушки Валерии в соцсетях.

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    Омаров позирует с избранницей Валерией на фоне новогодней елки, а за парой стол с подарками и тестом на беременность.

    Пользователи Сети убеждены, что Омарова и его избранницу ждет прибавление.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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