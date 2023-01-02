Правительство ФРГ осудило нападения на экстренные службы

Федеральное правительство осудило многочисленные нападения на полицию и спасательные службы в новогоднюю ночь.

Вместе с тем власти не видят причин для общенационального запрета пиротехники в конце года.

«Федеральное правительство и, конечно же, Федеральный канцлер самым решительным образом осуждают массовые, нападения на полицейских и пожарных, добровольцев и журналистов в канун Нового года», — заявила заместитель официального представителя правительства Кристиан Гофман в понедельник.

Правительство очень надеется на следственные органы в том, что преступники будут установлены.

«Верховенство закона не должно допускать, чтобы люди, которые мирно празднуют в наших городах, и службы экстренной помощи, находящиеся при исполнении служебных обязанностей, подвергались таким нападениям», - говорится в заявлении.

На вопрос, рассматривается ли вопрос о запрете петард и ракет в канун Нового года, пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел сослалась на существующие правила запрета, например, вблизи больниц и домов престарелых и на возможность для земель и муниципалитетов установить так называемые зоны запрета фейерверков.

В нескольких городах полиции и спасателям мешали в работе в новогоднюю ночь и обстреливали петардами и ракетами. Полиция и пожарная служба в Берлине подверглись большому количеству жестоких нападений.