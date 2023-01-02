СБУ объявило подозрение глава Центробанка России Набиуллиной

Служба безопасности Украины объявило подозрения главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной за создание "рублёвой зоны".

2 января пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство объявляет подозрение возглавляющей Центральный Банк России Эльвире Набиуллиной в связи с тем, что она учредила создание "рублёвой" зоны в новых российских регионах (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), которые Киев считает частью Украины.

В пресс-релизе СБУ утверждается, что Набиуллина обвиняется в совершении покушения на территориальную целостность украинского государства, в связи с чем по законодательству Украины ей грозит до 15 лет тюремного заключения.