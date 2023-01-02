Экс-генерал НАТО Домрёзе предрёк перемирие на Украине летом 2023 года

Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе заявил, что перемирие на Украине может наступить летом текущего года.

2 января бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе в интервью немецкому издательству газет и журналов «Функе Медиенгруппе» заявил о том, что в первой половине 2023 года Россия и Украина возобновят наступательные действия, но вскоре поймут, что продолжение огня лишено смысла из-за невозможности захвата новых территорий.

Домрёзе считает, что осознание бессмысленности продолжения боевых действий в рамках спецоперации станет моментом для возобновления переговоров о прекращении огня, ввиду чего летом текущего года стороны украинского конфликта могут заключить соглашение о перемирии, которое устроит как Москву, так и Киев.